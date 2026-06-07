El banco italiano BPM propone una fusión a MPS para crear el segundo grupo del país

El Consejo de Administración del banco milanés ha acordado por unanimidad comunicar a MPS su interés en una "posible operación de integración consensuada", formulada como una 'unión entre iguales' ('merger of equals'), según un comunicado de BPM.

De completarse, "permitiría crear un nuevo grupo bancario y financiero con capacidad para competir, por dimensión, calidad de la oferta y potenciales economías de escala con las principales entidades bancarias y financieras de ámbito nacional y europeo".

La eventual unión entre BPM y MPS alumbraría el segundo mayor grupo bancario de Italia por dimensiones, con una cobertura completa en todo el territorio nacional, como el operador con más sucursales enel industrializado norte, en regiones como Lombardía o Véneto.

Pero además alcanzaría una capitalización bursátil de 50.000 millones de euros, entre otras ventajas.

MPS, el banco más antiguo en activo del mundo, ha sido saneado después de que en 2017 tuviera que ser rescatado por el Estado italiano para evitar su quiebra, aunque la cuota de participación pública en su accionariado ha ido menguando hasta el 4,8 % actual.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De este modo, la antigua institución sienesa ha pasado de sufrir una crisis profunda a protagonizar uno de las operaciones más comentadas del sector financiero italiano: el lanzamiento de una opa por Mediobanca, la histórica banca de inversión italiana fundada en 1946 para la reconstrucción del país tras la II Guerra Mundial.

Ahora, BPM, que posee el 3,7 % del capital de MPS, propone esta unión que, según defiende, "se integraría de una manera eficiente y complementaria" a la compra de Mediobanca.

Una eventual fusión entre ambas entidades también supondría, según BPM, "un importante atractivo para los accionistas desde el punto de vista financiero" gracias a una posición "más sólida" y un potencial beneficio neto de unos 6.000 millones de euros.

"Banco BPM confía en poder iniciar en breve un diálogo con MPS y su equipo directivo para explorar esta oportunidad y, en caso de existir un interés mutuo, definir los principales elementos de una posible integración con un proceso estructurado y colaborativo", termina la nota.

La propuesta, que se produce en una jornada dominical de cierre bursátil, deberá ser ahora valorada por MPS.