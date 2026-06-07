El papa se reunirá el lunes en Madrid con víctimas de abusos sexuales en la Iglesia

La oficina de prensa del Vaticano anunció que el papa se iba a reunir con las víctimas la víspera del viaje del pontífice a España, que comenzó ayer sábado y se prolongará hasta el viernes, pero no reveló el lugar ni el momento de la cita.

Finalmente, tendrá lugar este lunes, después de que León XIV acuda al Congreso para pronunciar un inédito discurso ante los parlamentarios españoles.

Las principales asociaciones de víctimas y supervivientes de los abusos denunciaron su exclusión en la visita del papa, ya que no fueron convocados y temen que el pontífice solo se reúna con personas que participado en el proyecto Repara, puesto en marcha por la archidiócesis de Madrid para atender a los afectados.

Recuerdan que llevan años colaborando con las investigaciones, con el Defensor del Pueblo y en la elaboración de protocolos y propuestas de reparación. "Merecemos ser escuchadas", dijeron ayer esas asociaciones en un comunicado conjunto, en el que reclamaron a León XIV "una escucha verdaderamente inclusiva".

De hecho, estas asociaciones tienen previsto manifestar sus críticas a la gestión de la visita este domingo y el lunes ante la Nunciatura -donde se aloja el papa- para reclamar ser escuchadas.

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El proyecto Repara fue organizado en 2020 en la archidiócesis de Madrid para la atención a víctimas y la prevención de abusos sexuales, espirituales y de conciencia en su entorno eclesial.