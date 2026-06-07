Fujimori y Sánchez piden ir a votar con miras a decidir Presidencia de Perú voto a voto

Sánchez enfatizó que los peruanos hagan un "voto de conciencia" y pidió participar en estos comicios "con la mayor esperanza para un Perú con cero discriminación y pobreza, y con mucha democracia y justicia".

Mientras, Fujimori, que ha prometido que solo gobernará durante un único mandato de cinco años si es elegida, deseó que el de este domingo pueda ser el último desayuno electoral de su vida, pues por cuarta vez se encuentra en esta situación luego de haber perdido las tres elecciones anteriores.

Ambos candidatos llegaron al decisivo día en un empate técnico y atentos al desarrollo de la jornada electoral, después de que la primera vuelta quedara empañada por los grandes retrasos en la apertura de recintos de votación en la capital, Lima, por falta de material electoral, lo que alimentó las denuncias de fraude, sin pruebas sólidas, del ultraderechista Rafael López Aliaga.

Sin embargo, esta vez el material electoral estuvo a tiempo y todas las mesas a nivel nacional lograron instalarse, aunque algunas con retrasos por falta en la mayoría de casos de los miembros de mesa, de acuerdo a los reportes de las autoridades electorales.

Los dos candidatos votaron a poca distancia entre ellos en el distrito de San Borja, de la capital Lima, donde la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) lo hizo entre vítores de sus seguidores, y Sánchez sin desprenderse del sombrero del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), al que representa en estos comicios.

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Después de votar, Fujimori esperará la difusión de los sondeos a pie de urna y de los resultados en un hotel del distrito de San Borja donde ella reside, y a su vez, Sánchez hará lo propio en Barbadillo, la cárcel donde está recluido Castillo, para posteriormente trasladarse a la sede de su partido.

Los dos candidatos comenzaron la jornada muy temprano. Fujimori lo hizo con una reunión antes del amanecer con sus delegados, que vigilarán el escrutinio en las mesas electorales, mientras que Sánchez fue a misa acompañado de sus padres, su esposa y sus dos hijas en su natal localidad de Huaral, cerca de Lima.

La derechista aseguró contar con 95.000 delegados para tener al menos uno en cada mesa de esta elección tras haber hecho una fuerte campaña para reclutar a estos voluntarios con la misión de "cuidar los votos" a su favor, luego de haber denunciado, sin pruebas sólidas, un fraude en su contra en las elecciones de 2021 frente a Castillo.

Posteriormente, ambos candidatos realizaron los tradicionales desayunos electorales, donde la líder de Fuerza Popular acudió a comer tamales a un humilde barrio del extrarradio de Lima, entre áridos cerros, y junto a sus dos hijas Kiara y Kaori, de 18 y 16 años, respectivamente.

Sánchez hizo lo propio en la casa de sus padres para saborear un pan con chicharrón.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que será el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.