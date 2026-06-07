Israel bombardea por primera vez durante la nueva tregua los suburbios del sur de Beirut

"De acuerdo con la directiva del primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Katz, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron el cuartel general terrorista en el barrio de Dahye, en Beirut, en respuesta a los disparos de Hizbulá contra territorio israelí", informó un comunicado de la oficina del mandatario.

El bombardeo contra el barrio beirutí es el primero desde que Israel y Líbano acordaran el viernes un alto el fuego condicionado al final de los ataques y presencia armada de Hizbulá en el sur del Líbano, donde se crearían "zonas piloto". El país ya estaba sujeto desde el 17 de abril a otra tregua no respetada por las partes.

También el Ejército de Israel confirmó el ataque, afirmando en un comunicado que estaba dirigido contra una instalación de la milicia chií en el Dahye.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) del Líbano aún no ha publicado cifras de víctimas, si bien recogió que la aviación israelí perpetró los bombardeos en los suburbios.

Las autoridades israelíes justifican el bombardeo como una respuesta a los ataques de Hizbulá, tanto en el sur libanés invadido como con los lanzamientos de cohetes al norte de Israel.

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El último ataque en territorio israelí se produjo a primera hora de este domingo, cuando dos proyectiles del grupo chií hicieron sonar las sirenas antiaéreas en las localidades de Yifyah y Ramot Naftali.

Sin embargo, Israel también ha mantenido sus bombardeos al Líbano desde el anuncio del acuerdo. La Fuerza Aérea israelí atacó más de 150 infraestructuras que atribuye a Hizbulá durante el fin de semana, según un comunicado castrense emitido el sábado.

Pese a que las hostilidades se han mantenido en el sur libanés desde el inicio de la tregua, Israel limitó sus ataques a Beirut en un gesto hacia Estados Unidos, dado que bombardear la capital libanesa pone en riesgo las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán.