Las aerolíneas admiten que están lejos de cumplir sus metas de descarbonización

El director general de la IATA, Willie Walsh, reconoció que las aerolíneas, de forma aislada, difícilmente conseguirán cumplir la meta de reducir a cero sus emisiones netas hasta 2050, y que solo lo lograrán con la ayuda de los gobiernos, los reguladores, los fabricantes de aviones y los productores de combustibles verdes.

"No dije que no cumpliremos las metas; dije que aún es posible hacerlo, pero que claramente nos hemos desviado del camino y que necesitamos que todos los actores se comprometan a contribuir para que podamos hacerlo", dijo Walsh en una rueda de prensa en Río de Janeiro, en donde la IATA inició este domingo su asamblea general anual.

Según el dirigente, si los otros actores no asumen sus compromisos, no será culpa de las aerolíneas incumplir las metas que se impusieron en Boston en 2021.

"Estamos comprometidos con ello. Seguimos haciendo todo lo que dijimos que haríamos, pero no podemos lograrlo solos en 2050", afirmó.

Walsh aseguró que los atrasos en las entregas por parte de los fabricantes han impedido a las aerolíneas sustituir sus antiguas aeronaves, que queman más combustible y son más contaminantes, por aparatos nuevos más sustentables.

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"También estamos decepcionados porque ningún país modifica sus sistemas de gestión del tráfico aéreo, algo que reduciría significativamente nuestras emisiones brutas", aseguró.

La IATA también exigió que los productores de combustibles cumplan su compromiso de elevar la producción del combustible sustentable para la aviación (SAF, en inglés).

De acuerdo con la IATA, la actual producción de SAF en todo el mundo tan solo cubre el 0,8 % del consumo total de las aerolíneas.

Según la entidad, la producción de SAF alcanzará en 2026 unas 2,4 millones de toneladas, frente a las 1,9 millones de toneladas en 2025 y a las 1,0 millones de toneladas en 2024.

Aunque supone un aumento interanual por dos años seguidos, el crecimiento continúa muy por debajo de lo necesario para que el sector alcance sus metas.

"Necesitamos que todos hagan su parte y eso incluye a los gobiernos, que siguen sin adoptar políticas para incentivar la producción" de los combustibles verdes, afirmó.

De acuerdo con Walsh, algunas políticas lo que han hecho es elevar los precios, como ocurre en la Unión Europea y Reino Unido, sin generar ningún beneficio al ambiente.

"Si no están dispuestos a cumplir con su parte, entonces tendremos que revisar la situación (las metas) en función de los compromisos que estén dispuestos a asumir y de lo que será posible", concluyó.