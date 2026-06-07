Latam dice que los pasajeros conflictivos aumentan en Suramérica por falta de regulación

"Me gustaría aclarar que, a diferencia del resto del mundo, en donde el promedio de los casos está bajando, en Sudamérica está creciendo", afirmó el dirigente de la aerolínea en una rueda de prensa en Río de Janeiro.

Alvo afirmó que ese aumento obedece a que los países de la región no tienen una regulación adecuada, lo que termina dejando casi que sin consecuencias el comportamiento alterado de algunos pasajeros, que amenazan la seguridad del vuelo y afectan las operaciones.

"Lamentablemente no hay regulación en muchos de nuestros países, pero, como industria, queremos trabajar juntos para que este asunto pase a ser considerado como importante", dijo el dirigente, tras participar en la apertura de la asamblea general anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que se celebra en Río de Janeiro hasta el lunes.

Recientemente un ejecutivo de una empresa chilena fue detenido y denunciado por la Fiscalía de Brasil tras protagonizar graves actos de racismo, homofobia y xenofobia el 10 de mayo en un vuelo de Latam entre São Paulo y Fráncfort.

El pasajero alborotador solo pudo ser arrestado algunos días después, en el vuelo en el que regresaba a Santiago con escala en São Paulo, cuando ya había acusaciones formales en su contra.

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En la misma rueda de prensa el director general de la IATA, Willie Walsh, afirmó que la entidad ha registrado una ligera reducción en el número de incidentes de este tipo en el año en comparación con 2025.

"Obviamente, cualquier incidente es inaceptable y las aerolíneas dejan muy claro que no toleraremos este tipo de comportamientos. Y cada vez se observa cómo más aerolíneas toman medidas muy enérgicas contra cualquiera que altere sus planes, incluyendo demandas judiciales por los costos asociados con los desvíos de vuelos", dijo.

Walsh afirmó que la IATA aún no sabe explicar si la reducción de los incidentes obedeció a una mayor divulgación de informaciones sobre las consecuencias de este tipo de actos o a una mejoría del ambiente en general.

"Cualquier interferencia es inaceptable y las aerolíneas están tomando todas las medidas adecuadas para garantizar que, cuando se enfrenten a esta interrupción, se tomen medidas enérgicas contra los responsables", afirmó.