León XIV en España. Día 2

Una jornada que despejó también una de las principales incógnitas de su primer viaje a España: el papa se reunirá este lunes por la tarde con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia en la Nunciatura de Madrid, donde se aloja durante su estancia en la capital.

También hizo una petición a "la España de hoy y de mañana": que "la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy".

Es quizá la más famosa y céntrica de Madrid, símbolo de la ciudad y escenario de multitudinarias manifestaciones y celebraciones populares y deportivas, entre ellas de la selección española de fútbol y del Real Madrid.

Lo hizo en la procesión del Corpus Christi tras una custodia del Santísimo Sacramento que se guarda en el Museo de la Catedral de la Almudena de la capital española.

La procesión dejó una imagen inédita, la de un papa procesionando con el Santísimo por una engalanada calle de Alcalá, convertida en una gran alfombra floral con más de 30.000 claveles gracias al trabajo de la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra).

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Fue el capellán de Soto del Real, Paulino Alonso, quien movió esta actividad nada más enterarse de que el pontífice iba a viajar a España y relata a EFE que intentó que los reclusos pudieran participar en un "acontecimiento tan importante para que no se sintieran un mundo aparte", sino miembros también de la sociedad y de la Iglesia de Madrid.

"Madrid ha respondido", le dijo el rey a León XIV cuando, finalizada la misa, le despidió a las puertas del Ayuntamiento, acompañado de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.