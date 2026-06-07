León XIV: La Iglesia, con sus aciertos y errores, quiere dialogar con el mundo actual

En un encuentro con personalidades del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte, organizado en el Movistar Arena, un espacio multiusos de Madrid, el pontífice lanzó varias peticiones dirigidas esos colectivos.

Instó a que "la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más en la ecuación de sus intereses;, a la universidad le pidió que "no viva de espaldas al mundo del trabajo ni renuncie a la verdad"; llamó al mundo del arte a que "no tenga como fin sólo a las élites; y apeló a que "el deporte no sea reducido a espectáculo o convertido en mero negocio".

En esa labor de tejer redes y construir el diálogo social, solicitó además "cuidar el lenguaje que se utiliza: escrito, oral y, en el entorno digital, también el de las imágenes; porque la comunicación nunca es neutral".

"Toda expresión habla, transmite; puede herir o sanar, destruir expectativas o abrir horizontes, sembrar división o despertar la esperanza en la posibilidad de construir juntos algo genuinamente humano", recordó León XIV, tras afirmar que "la Iglesia, consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia, anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo".

A los 15.000 participantes en el encuentro, que le recibieron con una larga ovación, el pontífice les lanzó además el siguiente interrogante: "¿Qué herencia estamos dejando al futuro y, por ende, qué tipo de comunidad estamos construyendo?".

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Una pregunta que formuló tras escuchar a varios ponentes con los que coincidió en que "nuestras sociedades tienen una extraordinaria capacidad para producir, innovar y comunicar". "Sin embargo, parece que todavía necesitamos aprender a custodiar el alma de aquello que esta genera", advirtió.

Robert Prevost afirmó que para contestar sobre qué valores "estamos preservando y cuáles estamos dejando morir" es necesario "un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implica encuentro, escucha, diálogo y respeto".

El pontífice aprovechó este discurso para reivindicar la importancia de las raíces cristianas de Europa: "Cabe preguntarse con honestidad si el mundo, y en particular Europa, habría forjado su identidad sin la huella espiritual que ha impregnado su historia".

"¿En serio es posible creer que la Europa, a la que tanto amamos, sería ella misma sin la huella de la fe?", preguntó al auditorio.

El papa instó, una vez mas, a no ignorar "que la condición de los pobres representa un grito que, en la historia de la humanidad, interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos, y a la Iglesia".

León XIV, que recordó que "no es ajeno al deporte", también elogió a los deportistas que, "en estos tiempos en que por desgracia diversas formas de violencia, y por lo tanto de odio, tienden a desgarrar nefastamente el tejido de la solidaridad social", contribuyen " a dar un testimonio luminoso de cohesión, de paz, de unión, en una palabra de "saber estar juntos".

Antes de las palabras del papa, tomaron la palabra, entre otros el actor Antonio Banderas, quien afirmó que el "arte debe de ser una alternativa a la violencia", y destacó que no solo es belleza, es también "pregunta, reflexión, contraste y revolución", además de la voz de alerta para las sociedades que se han "acostumbrado a la injusticia".

Por su parte, los máximos representantes de la patronal y de los sindicatos reivindicaron juntos ante el papa León XIV el valor del diálogo social y la negociación colectiva para afrontar con un nuevo contrato social los desafíos a los que se enfrentan empresas y trabajadores.

Desde el mundo del deporte, las campeonas olímpicas españolas Teresa Perales y Carolina Marín afirmaron que "el deporte es un puente de solidaridad, inclusión y paz".