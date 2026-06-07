Líder conservador español pide el voto para Keiko Fujimori en las elecciones en Perú

En un mensaje dirigido especialmente a los peruanos residentes en España, Feijóo afirmó que Perú afronta este domingo unos comicios "decisivos" en los que está en juego "el futuro del país".

Aseguró que Fujimori "posee la capacidad y el compromiso para defender la libertad, la democracia y la prosperidad de todos los peruanos".

"Os pido que participéis y que respaldéis con vuestro voto a Keiko, la verdad que creo que es la mejor opción", señaló el dirigente popular, quien destacó el "trabajo", el "esfuerzo" y la "honestidad" de la comunidad peruana en España.

Fuijimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, concurre por cuarta vez a unas elecciones presidenciales y llega a la segunda vuelta en máxima igualdad con Sánchez.

El respaldo de Feijóo a Fujimori se suma al expresado esta semana por un grupo de 14 expresidentes iberoamericanos integrados en el Grupo Libertad y Democracia, entre ellos el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy, también del PP.

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Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a quien será el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.