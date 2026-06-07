Marina de México encuentra 1,3 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico

El decomiso tiene un valor de 283 millones de pesos (unos 16,2 millones de dólares) con lo que se elaborarían uno 2,6 millones de dosis de la droga, de acuerdo a un comunicado conjunto de las secretarías de Marina y de seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México junto con la Fiscalía General de la República (FGR)

La información indicó que el hallazgo se concretó mediante patrullajes y vigilancia marítima en la franja costera cerca de la localidad de Boca Chica, en el municipio de Tecpan de Galeana, estado de Guerrero, sur del país, sin que hubiera personas arrestadas.

Los bultos fueron trasladados al puerto de Acapulco a bordo de una unidad aérea de la Armada de México, y quedaron a disposición de la SSPC y la FGR para abrir un investigación y determinar su peso ministerial.

La nota recordó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que inició en octubre de 2024, suman más de 71 toneladas de cocaína asegurada en la mar y una vez determinado el peso del decomiso se integrará al total.

México ha sido presionado por el presidente de Estados unidos, Donald Trump, para combatir con más fuerza al narcotráfico aunque debido a ello ha habido un incremento de las tensiones entre ambos Gobiernos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

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La relación bilateral atraviesa un momento delicado tras la acusación formal del Departamento de Justicia estadounidense contra diez altos funcionarios del estado de Sinaloa, incluido el gobernador oficialista, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas, señalamientos que el Gobierno mexicano ha dicho que deben sustentarse con pruebas para proceder legalmente.