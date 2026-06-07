Pashinián gana las elecciones legislativas armenias, según los sondeos a pie de urna

Unas encuestas otorgan a Contrato Civil la mayoría absoluta, mientras otros una victoria por unos pocos puntos por delante del principal partido opositor, Armenia Fuerte, liderado por el arrestado empresario ruso-armenio, Samvel Karapetián, según informan medios locales.

De acuerdo a los sondeos encargados por el partido gobernante, esta formación lograría un 56,7 %, es decir, "la mayoría absoluta", según informó el portal Civic News. En ese caso, Armenia Fuerte sumaría un 17,5 % de los sufragios.

En cambio, las encuestas independientes realizadas por canales de Telegram locales certifican la victoria de la formación de Pashinián con el 32,7 % de los votos, frente al 29 % de Armenia Fuerte o el 13,2 % del bloque Armenia.

En total, según esos sondeos, la oposición sumaría en caso de aliarse un 52,9 % de los votos emitidos este domingo.

Según la Comisión Electoral Central (CEC), un 59,97 % de los armenios acudieron a las urnas, es decir, casi 1,5 millones de electores de los casi 2,5 millones con derecho a voto.

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En caso de que ningún partido logre formar una mayoría en el Parlamento, en el plazo de nueve días se celebraría una segunda vuelta.

Pashinián no sólo necesita ganar, sino revalidar la mayoría, si quiere reformar la Constitución, condición indispensable para firmar la ansiada paz con Azerbaiyán.

Además, se propone introducir las reformas necesarias para recibir el estatus de país candidato al ingreso en la Unión Europea (UE) al igual que Moldavia y Ucrania.

Mientras, la mayor parte de la oposición no quiere romper lazos con Rusia, que ha impuesto en las últimas semanas numerosas sanciones contra los productos agrícolas del país caucásico por su acercamiento a la UE.