Roberto Alvo (Latam) sucede a Luis Gallego (IAG) en el Consejo de Administración de IATA

El nombramiento del ejecutivo chileno nacido en México y presidente del grupo líder de aviación en América Latina fue anunciado en la apertura de la asamblea general anual de la IATA, que se celebra en Río de Janeiro hasta el lunes.

El mandato de Alvo es de un año y se extenderá hasta al octogésima tercera asamblea de la entidad, que será realizada en Xiamen (China), según lo determinado este domingo por los miembros de la asociación que representa al 85 % del transporte aéreo mundial.

Gallego continuará como miembro del Consejo de Administración de la IATA.

"Presidir el consejo en este momento es una responsabilidad que asumo con gran empeño en la medida. En la medida en que navegamos por un ambiente más complejo, nuestro sector debe seguir trabajando en conjunto para fortalecer la seguridad, mejorar la eficacia y promover la sustentabilidad", afirmó Alvo.

El dirigente cuenta con 25 años de experiencia en el sector de la aviación tras haber ingresado en 2001 a Latam, empresa en la que ocupó diversos cargos hasta ser elegido consejero delegado en 2020.

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Bajo su comando, Latam enfrentó la pandemia y el proceso de reestructuración financiera tras acogerse a la ley de quiebras en Estados Unidos.