Sánchez ve "muy emocionante" que el papa agradeciera la posición internacional de España

En una entrevista en Radio Primavera Sound, el presidente del Ejecutivo se refirió a las palabras de ayer sábado del pontífice en el Palacio Real de Madrid, donde agradeció a España "su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo", así como su "compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos".

"Ver al papa reconocer esa posición, hay que agradecerlo, porque no tenía por qué hacerlo (...) Es verdad que en estas cuestiones estamos en la misma línea", comentó Sánchez en la entrevista que le hicieron antes de asistir anoche al concierto del grupo Gorillaz en el festival Primavera Sound.

"La verdad es que ha sido muy emocionante esa referencia (del papa), porque es verdad que si uno mira a Europa, desgraciadamente hoy no hay muchos gobiernos que estén en la posición en la que nosotros estamos. Estamos un poquito solos desde un punto de vista institucional", subrayó Sánchez.

No obstante, matizó que las sociedades europeas "no están en estas coordenadas", ya que "mucha gente joven" de otros países mira a España y le "gustaría" que sus gobiernos defendieran "esos valores y esos principios".