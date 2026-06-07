Sin progresos en El Cairo para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego en Gaza

Según la fuente, que solicitó el anonimato por la sensibilidad del asunto, las conversaciones buscan alcanzar un consenso que permita completar la primera etapa del acuerdo y avanzar hacia la segunda fase, estancada desde hace meses pese a los esfuerzos de mediación liderados por Egipto, Catar y Estados Unidos.

El informante indicó que la jornada de negociaciones del sábado estuvo marcada por "numerosos desacuerdos" entre las facciones palestinas respecto a los principales asuntos incluidos en la agenda de discusión.

Asimismo, señaló que persisten diferencias significativas en las posturas de las distintas organizaciones palestinas y que, hasta el momento, las conversaciones no han producido ninguna propuesta capaz de resolver la crisis actual ni de generar un consenso sobre las fórmulas planteadas para el futuro de la Franja de Gaza.

La visión de las facciones sigue siendo divergente en cuestiones políticas y de seguridad fundamentales, agregó la fuente, que añadió que los grupos participantes no han conseguido presentar una posición unificada sobre los temas contemplados en el acuerdo de alto el fuego.

Las reuniones se celebran en el marco de una nueva ronda de contactos iniciada el sábado en la capital egipcia con la participación de una delegación del movimiento islamista Hamás, encabezada por Jalil al Haya, junto con responsables egipcios y representantes de los mediadores catarí y estadounidense.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con fuentes egipcias, las negociaciones se centran en detener las operaciones militares israelíes en la Franja, abordar las denuncias de incumplimientos del acuerdo vigente y establecer mecanismos que permitan avanzar hacia la segunda fase del pacto de alto el fuego.

La fuente consultada por EFE destacó que los esfuerzos de los mediadores egipcios continúan orientados a acercar posiciones entre las facciones palestinas, superar los puntos de conflicto y garantizar la aplicación efectiva del acuerdo en Gaza.

Las conversaciones tienen lugar después de varios meses de estancamiento en la segunda fase del acuerdo, debido principalmente a las discrepancias sobre las garantías de seguridad, la retirada israelí del enclave y la exigencia de desmilitarización de Hamás, una condición que el movimiento rechaza mientras no se cumplan los compromisos de la primera etapa.