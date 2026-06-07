Un 66 % de Cuba quedará sin corriente a la vez este domingo en el mayor apagón previsto

La tasa de afectación prevista para este domingo es la mayor reportada esta semana, en la que cada día se ha mantenido por encima del 60 %.

El país caribeño vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada hasta el extremo desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., que la ONU ha calificado de contrario al derecho internacional.

La situación actual es "crítica", según el Gobierno cubano, con apagones en La Habana que superan las 22 horas diarias y de hasta dos días consecutivos en el resto del país.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.060 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.990 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.020 MW.

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En esta fecha, once de las 16 unidades de generación termoeléctricas del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento.

Entre ellas, la termoeléctrica Antonio Guiteras -la mayor generadora de la isla y con más de 38 años de explotación- que se desconectó del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por segunda vez en la última semana.

Esta es la quinta salida de operaciones de la Guiteras en mayo y la decimotercera desde el 1 de enero. De acuerdo a los informes técnicos, el 50 % de las paradas se atribuyen a fallas en la caldera, el dispositivo que genera vapor para producir energía, uno de sus principales componentes técnicos.

Los problemas estructurales de las termoeléctricas -que son responsables del 40 % de la generación y usan crudo nacional- se deben principalmente a la obsolescencia, pues tienen décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

Asimismo, la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero estadounidense hace que los motores de generación -que usan diésel y fueloil- estén completamente parados, cuando esta fuente es responsable del otro 40 % de la generación.

Entre las principales incidencias de esta jornada, la UNE refiere además que están fuera de servicio por falta de combustible 106 centrales de generación distribuida, dos "patanas" (centrales flotantes) y dos plantas que operan con fuel.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.

Los apagones son además uno de los principales vectores del creciente descontento social, como evidencian las protestas -focalizadas y pacíficas- que se han registrado en las últimas semanas, principalmente en La Habana.