Un millón doscientas mil personas acuden a misa del papa en la plaza de Cibeles de Madrid

El papa León XIV llegó a la plaza de Cibeles poco antes de las 10.00 hora local tras un recorrido en papamóvil por varias calles de Madrid para presidir la misa y la procesión por la festividad del Corpus Christi.

Los reyes de España, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la ministra de Educación, Milagros Tolón; y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, recibieron al papa a su llegada a la misa de Cibeles.

El pontífice fue recibido entre gritos de "viva el papa" a bordo del papamóvil, antes de recorrer el Paseo del Prado y rodear la plaza de Neptuno para saludar a la multitud allí congregada.

Ya de vuelta en Cibeles, el papa recibió de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la Llave de Oro de la ciudad antes de dar comienzo a la ceremonia.

Durante el recorrido hasta Cibeles, el papamóvil se detuvo en más de una ocasión, para bendecir por ejemplo a algunos bebés que le acercaban hasta el vehículo miembros de la escolta de la papa.

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En este domingo, la agenda del pontífice incluye a primera hora de la tarde un encuentro privado en la Nunciatura Apostólica con los miembros de la Orden de San Agustín, a la que pertenece y de la que fue prior general durante dos mandatos consecutivos, entre 2001 y 2013, periodo en el que estuvo en España en numerosas ocasiones para conocer de primera mano a la comunidad agustina en el país.

'Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte' es el título del encuentro que mantendrá por la tarde en el Movistar Arena de la capital con numerosas personalidades y representantes de distintas disciplinas en su empeño por reforzar el diálogo entre la Iglesia y la sociedad contemporánea.