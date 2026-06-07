Un terremoto de magnitud 5,6 sacude Bután y se siente en el noreste de la India

El sismo se registró a las 17.36 GMT, con epicentro situado 15 kilómetros al oeste-noroeste de Punakha, una localidad del oeste de Bután, y a una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con el organismo estadounidense.

El medio local The Bhutanese informó de que la sacudida, que duró apenas unos segundos, se sintió con fuerza en Timbu, la capital del país, donde algunas personas salieron de sus edificios por temor a una réplica.

El mismo medio señaló que el temblor se sintió también en Assam, Bengala Occidental y Sikkim, tres estados del este y noreste de la India, y atribuyó la intensidad de la sacudida a la escasa profundidad del terremoto.

El USGS situó en verde su alerta PAGER, que estima el posible impacto del terremoto sobre la población y la economía, lo que indica una baja probabilidad de daños o víctimas significativas.

Hasta el momento no había confirmación oficial local sobre daños, mientras los principales medios bhutaneses no habían informado de víctimas.

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Bután se encuentra en una zona de elevada actividad sísmica en la cordillera del Himalaya, formada por el choque entre las placas tectónicas india y euroasiática.