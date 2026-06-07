Una redada israelí deja 19 palestinos heridos en un campo de refugiados de Cisjordania

La organización humanitaria apuntó que dos personas sufrieron heridas de bala, una en el pie y la otra en el muslo; un niño resultó herido en la cabeza por metralla y tuvo que ser trasladado a un hospital cercano; y un anciano recibió un impacto de una bala de goma en el cuello.

Además, otras 15 personas sufrieron inhalación de gas lacrimógeno y recibieron atención médica en el lugar.

Horas antes, fuerzas israelíes "se infiltraron en el campamento de Balata y posteriormente llegaron varios vehículos militares", detalló la agencia oficial de noticias palestina WAFA, que añadió que los soldados "allanaron un comercio, detuvieron a varios jóvenes en su interior y rodearon una casa en el campamento".

"Las fuerzas israelíes continuaron su ofensiva durante todo el día, desplegando francotiradores en los tejados, rodeando y allanando viviendas, obligando a los residentes a evacuar al menos una casa y registrando establecimientos comerciales", ahondó WAFA.

La Media Luna Roja confirmó a esta agencia palestina que el menor con un disparo en el pie tiene 17 años y, el que sufrió un tiro en el muslo, 16.