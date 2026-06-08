El Kospi surcoreano repunta más del 3 % por tecnológicas y cese de ataques de Irán

Una hora y media después del inicio de operaciones, el indicador crecía un 3,05 %, o 228,44 puntos, hasta los 7.712,85 enteros, tras haberse hundido más del 8 % en la víspera.

Poco después de la apertura el operador del parqué surcoreano, KRX, activó un 'sidecar' de compra, que suspende durante cinco minutos las compras programadas, cuando se registran subidas de más del 5 %.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también se recuperaba un 5,28 %, o 48,11 puntos, hasta las 959,50 unidades.

El repunte del parqué surcoreano se produce después de que Irán comunicara la víspera el cese de sus ataques contra Israel después de la escalada de este domingo entre ambos países.

El gigante de chips surcoreano Samsung Electronics subía alrededor del 2 % en la apertura, mientras su rival SK hynix, que anunció un acuerdo con Nvidia el lunes, se elevaba más del 6 %.

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En el sector automotriz, el fabricante de vehículos Hyundai Motor bajaba cerca del 2 %, aunque su empresa hermana Kia registraba un notable crecimiento de más del 7 %.