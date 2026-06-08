El papa usó la IA antes del viaje a España y le respondió como si aún fuera Francisco

Lo contó así Yago de la Cierva, organizador del viaje del papa León XIV a España, en declaraciones a los medios tras la comida que mantuvieron los obispos españoles con el Santo Padre en la tercera jornada de su paso por Madrid.

De la Cierva relató que antes de darles la bendición, León XIV hizo una broma y contó que, antes de salir de viaje, había preguntado a la IA "qué debería decir el papa a los obispos españoles", y la conocida como inteligencia artificial le respondió: "El papa Francisco diría…".

Entonces, León XIV le dijo: "Creo que hay otro papa". Tras esta corrección, la IA le contestó: "Ah, es cierto, ahora es el papa León".

Tras esta broma, señaló De la Cierva, el pontífice dijo a los obispos que ellos tienen otro algoritmo. "Y ese otro algoritmo nos lleva a querer a la gente, a acompañar a las personas, a hacernos servidores de la palabra", concluyó.