Arabia Saudí y Turquía firman un acuerdo para impulsar la cooperación ferroviaria

El acuerdo fue suscrito en Riad por el ministro saudí de Transporte y Logística, Saleh bin Nasser Al Yasser, y el titular turco de Transporte e Infraestructura, Abdulkadir Uraloğlu, en una ceremonia a la que asistieron responsables de ambos países y representantes del sector del transporte y la logística.

Según informó el Ministerio de Transporte saudí, las áreas clave de cooperación incluyen el desarrollo de tecnologías y sistemas ferroviarios, así como de soluciones de señalización y comunicaciones, además del intercambio de experiencias y mejores prácticas en el diseño, la operación y el mantenimiento de proyectos ferroviarios.

Asimismo, ambas partes colaborarán en actividades de investigación, desarrollo e innovación, además de promover programas de fortalecimiento de capacidades mediante el intercambio de expertos y la transmisión de formación especializada.

La agencia oficial saudí SPA señaló que el acuerdo forma parte de los esfuerzos del reino para ampliar sus alianzas internacionales y acelerar el desarrollo de su red ferroviaria, con el fin de mejorar los servicios de transporte de pasajeros, elevar la calidad de las operaciones y aumentar la eficiencia de las cadenas de suministro.

El memorando también prevé la cooperación en ámbitos relacionados con la ingeniería, las infraestructuras y los estándares de seguridad ferroviaria, así como la adopción de tecnologías innovadoras que contribuyan a reducir el impacto ambiental del sector.

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La iniciativa se enmarca en los objetivos de la Estrategia Nacional de Transporte y Logística y de la Visión 2030 de Arabia Saudí, que busca consolidarse como un centro logístico global que conecte Asia, Europa y África.

Este proyecto se impulsa en un contexto en el que Arabia Saudí ha buscado principalmente tres vías alternativas para mantener el transporte de crudo y, en menor medida, de productos energéticos tras la crisis en Ormuz.

La principal alternativa ha sido el oleoducto Este-Oeste hacia Yanbu, en el mar Rojo, por donde Arabia Saudí ha buscado desviar exportaciones para mitigar el impacto de las restricciones en Ormuz, mientras trabajaba para acondicionar el puerto de Yanbu con el objetivo de exportar 5 millones de barriles diarios usando la ruta del canal de Suez.

También puso en marcha un nuevo servicio marítimo que conecta Yeda con Salalah, en Omán, y Yibuti, que se añade a los 20 servicios de transporte marítimo desde el inicio de la crisis, incluidos enlaces entre Yanbu y Yeda con Ain Sokhna, en Egipto, y Aqaba, en Jordania.

Además ha impulsado corredores terrestres y ferroviarios mediante Saudi Arabia Railways, que en los últimos meses anunció cinco nuevas rutas logísticas de carga para productos petroquímicos que conectan los puertos del golfo Pérsico con el centro y norte del país, y se prolongan hasta el mar Rojo y Jordania.