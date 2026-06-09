Bolsa de México pierde 0,37%, encadena cinco cierres negativos y baja a 65.409,48 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. Las caídas se debieron al aumento en la aversión al riesgo, lo que llevó a los índices en Estados Unidos a observar pérdidas por encima del 3 % durante la sesión", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida de 0.37%, cayendo por quinta sesión consecutiva".

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Industrias Peñoles (-3,66 %), Alsea (-2,61 %), Kimberly-Clark (-1,89 %), Gentera (-1,89 %) y Arca Continental (-1,67 %)".

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con este movimiento el mercado mexicano en lo que va de junio ha retrocedido un -4,63 % aunque en el año registra un avance del 1,71 %.

"Por emisora, 12 de las 35 que componen el Índice terminaron en terreno positivo. Al alza, Televisa, América Móvil y Chedraui lideraron los avances", precisó Covarrubias.

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En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,11 % frente al dólar, al cotizar en 17,44 unidades por billete verde, frente a los 17,46 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 247 millones de títulos por un importe de 20.860 millones de pesos (unos 1.196 millones de dólares).

De las 799 empresas que cotizaron en la sesión, 288 cerraron con sus precios al alza, 490 registraron pérdidas y 21 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la entidad financiera Grupo Profuturo (GPROFUT), con el 5 %; del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el 4,41 %, y del equipo de béisbol Diablos Rojos de México (DIABLOS O), con el 4,39 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -8,29 %; de la compañía de productos madereros y papeleros Proteak Uno (TEAK CPO), con el -7,69 %, y de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -5,37 %.