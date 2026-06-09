Costa Rica mantiene alertas ante efectos de temporal causados por la tormenta Cristina

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) explicó que para este martes se espera que las lluvias continúen en todo el país y que comiencen a disminuir el miércoles conforme la tormenta siga avanzando por el Pacífico hacia el norte de Centroamérica.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene alerta amarilla para el Pacífico y el centro del país, mediante la cual se activa la movilización de recursos, equipos y personal de emergencias; y una alerta verde para el Caribe y el norte, con la cual se refuerzan labores de vigilancia y atención.

El IMN recomendó mantener especial precaución en las regiones del litoral pacífico costarricense propensas a inundaciones y deslizamientos debido a los altos niveles de saturación de suelos causados por las lluvias de los últimos días.

Para el Caribe y el norte del país, la institución también recomendó precaución debido a los aguaceros fuertes de los últimos días.

"Además, se mantiene mar picado y vientos costeros fuertes en aguas del Pacífico costarricense por lo que se recomienda especial atención sobre los sectores marítimos", indicó el IMN.

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La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que ha abierto 3 albergues, hacia donde han sido evacuadas 32 personas afectadas por inundaciones en las provincias de Puntarenas y Guanacaste, ambas en el litoral Pacífico, y en la provincia caribeña de Limón.

Hasta el momento las autoridades costarricenses no registran personas fallecidas debido al temporal, pero sí buscan a 5 personas desaparecidas luego de que dos embarcaciones volcaran en el mar el lunes debido al fuerte oleaje ocurrido en la provincia de Guanacaste.

El Servicio Nacional de Guardacostas informó que comenzó el lunes el operativo de búsqueda en medio de las condiciones adversas del clima y del oleaje, lo cual ha dificultado las labores.

"Estamos utilizando todos los sistemas y recursos disponibles para desarrollar los cuadrantes de búsqueda, considerando las condiciones de viento y corrientes marinas presentes en el sector", declaró el director de Guardacostas, Juan Carlos Alvarado.