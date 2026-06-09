Ejército desaloja a líderes armados de zona minera del sur de Venezuela, según ONG

El operativo, del que hasta ahora no hay información oficial, ocurre dos meses después de la aprobación de la nueva Ley de Minas que permite la llegada de inversores extranjeros a estas zonas, hasta ahora ampliamente controladas por militares y organizaciones criminales.

"Reportes verificados indican un operativo de la FANB con helicópteros artillados en Las Brisas y áreas cercanas contra líderes armados de la minería (presuntamente alias 'Juancho')", indicó en un mensaje en X SOS Orinoco.

Una fuente de la zona, que pidió el anonimato por razones de seguridad, dijo a EFE que desde tempranas horas los helicópteros llegaron al yacimiento de oro Las Brisas, al poblado de Las Claritas y el Kilómetro 88 del estado Bolívar (sur) y que se escucharon disparos, que causaron zozobra e incertidumbre a la población.

La misma fuente explicó que alias el Juancho es "uno de los jefes del sindicato minero (grupo armado) que domina parte de Las Claritas y el kilómetro 88".

En Las Brisas y Las Claritas hay "enormes reservas minerales" y son regiones con "antecedentes" de disputas legales internacionales, precisó SOS Orinoco.

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Para la ONG el operativo "evidencia que existen fuertes presiones políticas para reconfigurar el control del territorio", también advirtió sobre los riesgos que representa un operativo de este tipo.

"El principal riesgo: una intervención centrada únicamente en la fuerza militar, sin un enfoque integral" que puede "desencadenar de inmediato" en "desplazamientos masivos de población", "agudización de la crisis humanitaria" y "violencia contra civiles inocentes", sostuvo la organización.

En redes sociales además circulan varios vídeos en los que se escuchan disparos o se observa a gente corriendo.

También se ven helicópteros, pero SOS Orinoco advirtió que muchos de ellos "no corresponden a hoy".

"La evidencia acumulada muestra que la minería en Bolívar es un fenómeno complejo que requiere: ordenamiento territorial estricto; formalización y atención social; restablecimiento institucional y ambiental. La fuerza bruta sola no soluciona el problema", apuntó.

En ese sentido, exigió transparencia absoluta sobre el operativo, protección para la población civil y una estrategia basada en derechos humanos.

"Es imposible estabilizar el sur del Orinoco sin desmontar el modelo mafioso que permitió la expansión de economías extractivas ilegales y estructuras armadas", concluyó la ONG.