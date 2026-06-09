Gobierno chileno baja la meta de equilibrio fiscal en pleno debate de megarreforma

El secretario de Estado publicó el decreto de política fiscal, que fija el rumbo de las finanzas públicas de Chile durante los próximos cuatro años, en el cual da cuenta de que no lograrán superar el déficit fiscal que, se sitúa en un -2,6 % en 2026, pero que irá bajando gradualmente.

Las estimaciones ofrecidas durante la presentación del decreto proyectan un descenso a -1,8 % del PIB en 2027, -1,7 % en 2028 y -1,6 % en 2029.

El ajuste ocurrió en plena tramitación de la megarreforma, un polémico paquete de medidas que contempla importantes rebajas de impuestos a grandes empresas e invariabilidad tributaria a 25 años, entre otras indicaciones, que no tiene asegurada su aprobación en el Senado, al no existir una mayoría clara.

La ley propuesta por el mandatario ultraconservador, considerada su proyecto estrella, fue catalogada por el Ejecutivo como el mecanismo necesario para cumplir con altas metas económicas proyectadas de un 4 % de crecimiento y una reducción del desempleo al 6,5 % hasta 2030.

El proyecto, no obstante, había recibido observaciones de organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), al señalar precisamente la dificultad de alcanzar un equilibrio fiscal.

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El sinceramiento de las cifras, en las que se mantuvo la meta de la deuda pública en 45 % del PIB, buscaría dar certezas a la capacidad del Gobierno de Kast de ordenar las finanzas públicas.

"Estas metas son logrables primeramente, y muy principalmente, recuperando el crecimiento económico. Los objetivos dependen fuertemente de la recuperación del crecimiento, proceso en el cual tenemos plena confianza en que va a ocurrir", aseguró Quiroz.

El informe de Hacienda detalló que su plan de conducción económica se fundamenta en cuatro pilares: "la recuperación del crecimiento; racionalización y reordenamiento del gasto; modernización de la gestión de la participación patrimonial del Estado en empresas públicas; y la gestión integral de activos y pasivos del fisco".

El ministro añadió que el cumplimiento de las proyecciones "también depende de los esfuerzos de racionalización y reordenamiento de gasto público", que ha prometido no afectarán a ningún beneficio social.