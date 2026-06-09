Honduras registra un caso más de sarampión y suma cuatro contagios, todos importados

Se trata de una mujer de 27 años, residente del municipio de El Progreso, departamento de Yoro (norte), que viajó a Guatemala la semana previa a la aparición de los síntomas: fiebre, tos, falta de apetito, vómito, dolor de cabeza, secreción nasal y posteriormente sarpullido corporal, según precisó la Secretaría de Salud (Sesal) indicó en un comunicado.

Las autoridades señalaron que los contactos identificados permanecen bajo vigilancia, mientras los equipos de respuesta continúan la investigación de campo y las acciones de contención previstas en los protocolos nacionales.

Las autoridades sanitarias exhortaron a la población, en particular a los grupos vulnerables y a quienes planean viajar a países con circulación activa del virus a verificar y completar su esquema con la vacuna triple viral contra el sarampión, la rubéola y las paperas (parotiditis).

Según las estadísticas más recientes de la Organización Panamericana de Salud (OPS), en el continente americano se han confirmado 20.521 casos y 25 defunciones en 16 países y un territorio entre las semanas epidemiológicas 1 y 20 de 2026, cuatro veces más que en el mismo período de 2025.

Los países más afectados son México, que ha confirmado 10.920 casos y 13 muertes en lo que va de 2026, y Guatemala con 6.209 casos y 12 muertes.

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Otros países han identificado casos asociados a brotes o importaciones, incluidos Bolivia, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Uruguay, indicó la OPS.