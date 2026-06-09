Japón crea un plan de acción para reducir el suicidio infantil tras cifras récord

"El suicidio infantil y juvenil es un problema grave que debe tomarse muy en serio", declaró la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, en declaraciones recogidas por la agencia local Kyodo.

La mandataria japonesa fue la encargada de presidir la reunión del Consejo para la Promoción de Políticas para la Infancia, que este año puso el foco en la prevención del suicidio infantil.

Entre las medidas aprobadas, se incluye la creación de consejos en los gobiernos locales, la colaboración con escuelas e instituciones médicas, o el uso de la inteligencia artificial (IA) para identificar el riesgo de suicidio.

También destacaron las medidas de conciliación personal y laboral, con la promoción del uso de servicios de cuidado de niños o la posibilidad de recibir una serie de incentivos a aquellas empresas que sean proactivas en el apoyo al cuidado infantil.

Se espera que las medidas puedan entrar en marcha "antes de que finalice el año", según aseguró el ministro de Infancia, Hitoshi Kikawada, que garantizó "la cooperación" entre los ministerios y organismos pertinentes lo antes posible.

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Según las últimas estadísticas elaboradas por la Agencia Nacional de Policía y el Ministerio de Salud japonés, el año pasado el número de suicidios entre estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato fue de un total de 538, una cifra récord desde que se comenzó a recopilar datos en 1980.