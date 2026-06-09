La Asociación Transparencia reporta una segunda vuelta ordenada y sin sobresaltos en Perú

En una rueda de prensa, el secretario general de Transparencia, Omar Awapara, dijo que la jornada electoral del pasado domingo fue "ordenada, sin mayores sobresaltos, y con mucha presencia de observadores y de los propios partidos".

A diferencia de la primera vuelta en abril pasado, en la que hubo retrasos de varias horas en el inicio de la votación por la falta de material electoral, en esta ocasión hubo un 88,5 % de presencia de personeros o representantes de los partidos en las mesas de votación para supervisar el cumplimiento de los horarios y la legalidad del proceso.

"Ha habido incidentes puntuales, como el caso del rayado de cédulas (de votación), pero, como lo han reconocido ambos partidos, esas cédulas fueron oportunamente reemplazadas, y los incidentes fueron resueltos oportunamente", indicó otro portavoz de Transparencia.

Por su parte, Awapara destacó que en la segunda vuelta se presentó el 94 % de miembros de mesa y que el 6,7 % fueron personas elegidas de la fila para votar.

El secretario de Transparencia reiteró el pedido a "mantener la calma y esperar los resultados oficiales" para conocer al ganador de la segunda vuelta en Perú, pues está pendiente de incluir en el cómputo nacional el voto del extranjero y de las actas observadas enviadas a los jurados electorales especiales (JEE).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Esto se trata de un empate estadístico, hay que esperar el conteo oficial al 100 %", remarcó Awapara.

Con el cómputo al 95,9 % de las actas oficiales, Sánchez obtiene el 50,059 % de votos y Fujimori recibe el 49,941 % de votos, con lo cual la diferencia entre ambos es muy estrecha y depende del escrutinio al 100 % para conocer al próximo gobernante peruano.

En su reporte, Transparencia destacó la "labor increíble" que está realizando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con el avance en el cómputo de la votación y le recordó que mantenga la cadena de custodia de las actas hasta la presentación de los resultados.

A las organizaciones políticas les pidió que respeten los plazos para presentar nulidades por hechos externos a la mesa, dado que el plazo cierra el miércoles, con el fin de no generar una "carga procesal innecesaria".

Respecto a la participación en la segunda vuelta electoral, Transparencia indicó que se ha mantenido el promedio de los últimos procesos electorales con un promedio de 72 %, que equivale a 20 millones de electores, de un total de 27 millones habilitados para votar.