La Cámara Baja de Brasil refrenda el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la EFTA

El acuerdo, firmado por los gobiernos de los países miembro en septiembre pasado en Río de Janeiro que integra a ocho países con un PIB sumado de 4,3 billones de dólares, ahora depende de la aprobación en el Senado antes de que el Congreso brasileño pueda promulgarlo.

Su entrada en vigor, que aún depende de la ratificación por los legislativos de todos los países, le permitirá al Mercosur, el bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, contar con acuerdos de libre comercio con prácticamente toda Europa.

Esto se debe a que el acuerdo comercial entre el Mercosur y los 27 países de la Unión Europea (UE) entró en vigor el 1 de mayo pasado de forma provisional, ya que aún depende de la aprobación del Parlamento Europeo, tras su firma el 17 de enero de este año en Asunción.

El tratado con la EFTA abarca el comercio de bienes y servicios, inversiones, propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, asuntos legales y solución de controversias, e incluye un capítulo de comercio y desarrollo sostenible.

El acuerdo beneficia a más del 97 % de las exportaciones de ambos bloques.

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Una vez entre en vigor, la EFTA suprimirá por completo los aranceles aplicados a las importaciones de productos industriales y pesqueros originarios del bloque sudamericano.

Asimismo, aplicará descuentos o exenciones arancelarias de forma inmediata y ofrecerá cuotas específicas para productos que podrán ingresar sin pagar impuestos de importación, entre los cuales algunos productos agrícolas que son claves para el Mercosur (café, carnes de vacuno, ave y cerdo, etanol y vino).

El Mercosur, a su vez, contará con un plazo de hasta 15 años para completar un proceso escalonado de desgravación arancelaria aplicado a las importaciones industriales provenientes de sus nuevos socios europeos.