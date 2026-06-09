La Policía brasileña intercepta 108 migrantes cubanos en la frontera con Guyana

La Policía de Carreteras interceptó al primer grupo de 39 migrantes, que iban apiñados en tres vehículos, cuando viajaban por una carretera federal a la altura el municipio de Caná, vecino a Boa Vista, capital del estado de Roraima.

En una segunda redada se interceptó otro automóvil con ocho inmigrantes, mientras que el tercer grupo, de 61 migrantes, se encontraba en una casa en la misma región.

En la operación, desarrollada entre la tarde y noche del lunes, la Policía arrestó a cinco supuestos 'coyotes' que les ayudaron a cruzar la frontera y que se habían comprometido a llevar a los migrantes a su destino final en el sur de Brasil.

Entre los migrantes se encontraban varios menores de edad y adultos mayores, que dijeron a las autoridades que llevaban días sin comer.

El grupo fue conducido a una comisaría de la Policía Federal en Boa Vista para la realización de los trámites migratorios y posteriormente fueron puestos en libertad, según dijo un portavoz de la Policía Federal de Carreteras a EFE.

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También fueron orientados a dirigirse a los puestos de atención de la Operación Acogida, un programa del Gobierno brasileño implantado para recibir a los inmigrantes venezolanos que ofrece ayuda para la reubicación en otros puntos del país.

Los cubanos viajaron primero a Guyana, país que no les exige visado, y después cruzaron la frontera entre los municipios de Lethem, en Guyana, y Bomfim, en Brasil.

El número de migrantes cubanos en Brasil se ha disparado desde el año pasado, según un informe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) en asociación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Entre enero y noviembre de 2025, cerca de 18.000 cubanos solicitaron refugio en el estado brasileño de Roraima, lo que supone un incremento de 400 % con respecto al año anterior, según el informe.