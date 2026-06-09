La tormenta tropical Boris toca tierra en el sur de México y provocará lluvias muy fuertes

De acuerdo con el organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 03.00 hora local (09.00 GMT) el centro del fenómeno meteorológico tocó tierra y se ubicó aproximadamente a 25 kilómetros (km) al este-noreste de Punta Maldonado, y a 170 km al este-sureste de Acapulco, ambas localidades de Guerrero.

Boris presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia nor-noroeste a 9 km/h.

“Debido a las amplias bandas nubosas del sistema, se prevén en las siguientes horas lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (sureste y este) y Oaxaca (oeste), y fuertes (de 25 a 50 mm) en Puebla (suroeste), Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México y Morelos”, puntualizó el SMN.

Asimismo, pronosticó que el sistema originará rachas de viento de 60 a 80 km/h en las costas de Guerrero y Oaxaca, de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones y desbordamientos en zonas bajas.

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Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil.

A finales de abril, las autoridades mexicanas informaron de que en México se prevé la posible formación de hasta 36 ciclones con nombre en los océanos Atlántico y el Pacífico en la temporada 2026, de los cuales siete podrían alcanzar la categoría 3, 4 y 5. De esa cifra, entre 18 y 21 sistemas podrían generarse en el Pacífico y entre 11 y 15 por el Atlántico.