La UE no completará su red de transporte en los Balcanes para 2030, según auditores

La auditoría examina el uso de 527 millones de euros entre 2015 y 2025 a través del Marco de Inversión para los Balcanes Occidentales (MIBO), destinados a conectar Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia -todos candidatos a la adhesión- con la red básica europea de transporte.

Se trata del nivel prioritario de la red transeuropea (TEN-T), que la UE exige completar para 2030 con estándares comunes: electrificación ferroviaria, velocidad mínima de 100 km/h para trenes de mercancías y calzadas separadas en autopistas.

"Los proyectos avanzan demasiado despacio como para conectar la región con la UE en esta década", aseguró Laima Andrikienė, miembro responsable del informe.

De hecho, según los indicadores del Tribunal de Cuentas, los Balcanes Occidentales muestran retrocesos: la electrificación ferroviaria bajó del 73 % al 65 % entre 2021 y 2024, y el cumplimiento de la velocidad mínima exigida para trenes de mercancías cayó del 72 % al 60 %.

Solo la construcción de calzadas separadas en autopistas mejoró, del 45 % al 54 %.

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Los auditores atribuyen estos retrocesos a fallos en la gestión de los fondos: la Comisión "carece de procedimientos eficaces para supervisar los retrasos y garantizar la sostenibilidad y la visibilidad de la ayuda de la UE", reza el informe.

Pese a ser el principal donante del citado programa de inversión, Bruselas delega la gestión en bancos internacionales sin garantizar su supervisión y, en algunos casos, transfirió importes superiores a los justificados por el avance real de los proyectos.

Entre los problemas detectados figura la aprobación de proyectos sin el trabajo preparatorio suficiente, lo que generó una media de 17 meses de retraso en el arranque y demoras de más de dos años durante la ejecución, según el informe.

Los auditores también señalan que varias subvenciones no eran necesarias para obtener los préstamos -los contratos ya estaban firmados cuando se presentaron las solicitudes- y que la mayoría de las estimaciones de costes "carecen de detalles, lo que dificulta evaluar si son razonables".

Por ello, Andrikienė instó a "mejorar la selección, el seguimiento y la sostenibilidad de los proyectos (...) financiados por la UE en la región".