Las exportaciones chinas crecieron un 13,8 % interanual en mayo

Las cifras publicadas por la Administración General de Aduanas del país asiático apuntan a su vez a un incremento del 21,5 % interanual en las importaciones, que alcanzaron unos 1,86 billones de yuanes (274.747 millones de dólares, 238.118 millones de euros).

Así, en el quinto mes del año, el superávit comercial chino se situó en unos 723.980 millones de yuanes (106.723 millones de dólares, 92.488 millones de euros), lo que supone una reducción interanual del 2,63 %, según cálculos efectuados por EFE.

Las exportaciones chinas denominadas en yuanes habían repuntado un 9,8 % en abril tras caer un 0,7 % en marzo, mientras que las importaciones habían aumentado un 20,6 % interanual.

En mayo, el total de los intercambios comerciales entre China y otros países sumó unos 4,45 billones de yuanes (656.216 millones de dólares, 568.611 millones de euros), un incremento del 16,9 % con respecto al mismo mes del año anterior.

Aduanas también presentó hoy los datos del comercio exterior denominados en dólares, utilizados como referencia por los analistas internacionales y que habitualmente presentan divergencias frente a los divulgados en la divisa china debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

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En la moneda estadounidense, las ventas al extranjero aumentaron un 19,4 % hasta unos 376.780 millones de dólares, mientras que las importaciones crecieron un 27,4 % interanual para alcanzar unos 271.350 millones de dólares.

Ambos datos superan los pronósticos de los analistas, que anticipaban un ascenso del 15 % interanual para las exportaciones y del 25 % en las compras de bienes foráneos durante el quinto mes de 2026.