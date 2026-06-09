Las protestas se extienden en la Cachemira paquistaní tras morir al menos siete personas

"Hoy se están celebrando protestas dispersas en diferentes lugares de Cachemira", declaró a EFE un agente de policía de la comisaría de Rawalakot bajo condición de anonimato.

La protestas son lideradas por el Comité de Acción Popular Conjunto de Jammu y Cachemira (JAAC), un movimiento de protesta civil y político que exige una reforma del parlamento local.

El pasado viernes, el Gobierno regional declaró al JAAC como un grupo ilegal, dando inicio a una "represión violenta y generalizada de las autoridades" en la Cachemira paquistaní, según alertó este martes la ONG Amnistía Internacional en un comunicado.

Las autoridades locales han detenido a al menos 72 miembros del JAAC, suspendido los servicios de internet e impedido el paso de transporte público en los puntos de acceso al resto de Pakistán.

El lunes, al menos tres civiles murieron durante manifestaciones en Rawalakot, según comunicados de la policía regional.

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De acuerdo con las autoridades, también fallecieron cuatro agentes de las fuerzas del orden y otros veinte resultaron heridos a causa de disparos por parte de miembros del JAAC.

Sin embargo, el número exacto de víctimas mortales sigue siendo objeto de controversia.

"El número de nuestros miembros mártires oscila entre más de cincuenta y cien, y hay cientos de heridos", declaró a EFE un miembro del JAAC que pidió permanecer en el anonimato.

La policía de la región no respondió a varias solicitudes de comentarios sobre el número de muertos, alegando que no estaban autorizados a hablar con los medios de comunicación sobre el asunto.

En los últimos años, el JAAC ha liderado protestas por el alto costo de la vida en la región, quejándose del precio de la electricidad o el trigo. Sin embargo, recientemente han ampliado sus exigencias hacia reformas políticas.

Su principal demanda actual es que se eliminen doce escaños del Parlamento regional que están reservados para los refugiados indios, ya que denuncian que los grandes partidos usan esos puestos a dedo para manipular la formación del Gobierno regional.

"Tachar a una organización de base (el JAAC) de 'terrorista' basándose en argumentos vagos, al tiempo que se aísla a la región del mundo exterior, suscita serias preocupaciones sobre la actuación de las autoridades paquistaníes y su desprecio por los derechos humanos", afirmó la directora regional adjunta de Amnistía Internacional para el Sur de Asia, Isabelle Lassee.

El martes, el Gobierno de la región anunció una recompensa de 10 millones de rupias paquistaníes (unos 36.000 dólares) por cualquier información que condujera a la detención de cuatro miembros destacados del JAAC: Shaukat Nawaz Mir, Umar Nazir Kashmiri, Khawaja Mehran Arshad y Sardar Aman Khan.