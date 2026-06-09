Lecornu propone endurecer penas a violadores reincidentes tras conmoción por caso Lyhanna

Al término del encuentro, en el que participaron cinco ministros, incluidos los de Justicia e Interior, Lecornu también planteó acelerar los procedimientos judiciales en los casos de crímenes contra menores. Según su propuesta, la investigación deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses.

La medida busca responder a las críticas por la inacción de la justicia en el caso del principal sospechoso de la muerte de Lyhanna, Jérôme Barella, quien había sido objeto de varias denuncias y alertas previas que fueron archivadas o estaban en curso.

El Gobierno indicó, además, que otras medidas se encuentran en fase de finalización y que el conjunto de iniciativas será incorporado a un proyecto de ley sobre protección de la infancia. El texto, presentado ante el Consejo de Ministros hace unos diez días, será examinado por el Parlamento el próximo mes de julio.

Estos anuncios se producen el mismo día en que la madre de una menor que había presentado una denuncia por violación contra Barella, que sufrió múltiples retrasos, haya anunciado que presentará una demanda contra el Estado francés por "falta grave", al considerar que la justicia actuó con una lentitud injustificable en la tramitación del caso.

En declaraciones a RTL, el letrado de la familia, Pierre Debuisson, explicó que iniciará dos procedimientos paralelos: una acción de responsabilidad contra el Estado ante un tribunal judicial por presunta negligencia grave y una segunda vía penal relacionada con la gestión del expediente.

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"La justicia no ha hecho su trabajo. No entiendo por qué hay que esperar tanto tiempo", declaró posteriormente la madre de la pequeña durante una rueda de prensa en Toulouse, acompañada por su abogado. Su hija fue objeto presuntamente de varias violaciones de Barella, quien ni siquiera había sido citado a declarar.

Audrey, la madre de Rosa, también de once años, explicó a la prensa que su hija había sufrido "alrededor de diez" violaciones cometidas por Bardella, y que, tras la presentación de la denuncia el verano pasado, la niña fue entrevistada "varias veces" por investigadores, médicos y psicólogos.

A su caso se refirió expresamente el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, la víspera en una rueda de prensa tras reunirse con todos los fiscales generales de Francia para pedirles un inventario exhaustivo de todas las denuncias en trámite por delitos o crímenes cometidos contra menores en las que las investigaciones no hayan avanzado suficientemente o en las que aún no se haya interrogado a los sospechosos.

"Si una niña presenta lesiones compatibles con una violación, un psicólogo considera creíble su relato y aun así se tarda nueve meses en interrogar al sospechoso, me parece legítimo concluir que el servicio público de justicia ha fallado gravemente", afirmó Darmanin.

Y se preguntó: "¿Se trata de una disfunción puntual o existen numerosas situaciones similares en los tribunales franceses?".

El objetivo del inventario que ha pedido el ministro de Justicia es precisamente determinar si el caso Lyhanna constituye un fallo aislado o si existen problemas estructurales más amplios en el tratamiento judicial de este tipo de expedientes, dijo.