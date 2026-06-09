Líderes nórdicos y bálticos afirman que Europa necesita a Ucrania por su poderío militar

"Europa no se puede rearmar eficazmente sin Ucrania y nuestro apoyo a Ucrania no es caridad es autodefensa", dijo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en una rueda de prensa tras reunirse los líderes de los países nórdicos y bálticos en el llamado formato NB8 con Zelenski.

"Ucrania necesita a Europa", pero "igual de importante es que Europa ahora necesita a Ucrania", abundó la jefa del Gobierno danés, en cuya intervención coincidió con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, quien señaló que la situación de Ucrania es ahora la de un país fortalecido pese a la guerra.

"La cooperación con Ucrania está cambiando de naturaleza, porque ahora es más un camino de dos direcciones. Porque Ucrania tiene mucho que ofrecer. Es tal vez el Ejército más fuerte de Europa con una inmensa capacidad de innovar y avanzar", indicó el jefe del Gobierno noruego.

En esta línea, el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, dijo que "Ucrania es ahora más fuerte que antes y es capaz de golpear importantes objetivos en las profundidades" del territorio ruso.

"Por eso nuestro fuerte apoyo debe mantenerse", apuntó el jefe del Gobierno finlandés al plantear una voluntad de ayuda a Kiev expresada en la cita de Tallin, en la que el primer ministro estonio, Kristen Michal, hizo de maestro de ceremonias.

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A los líderes de los Gobiernos de Estonia, Letonia, Lituania, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca se unieron en Tallin Zelenski, quien viajó hasta la capital del más norteño país báltico, y el presidente francés, Emmanuel Macron, quien participó en la reunión de forma virtual.

Michal apuntó la voluntad de los países bálticos y nórdicos de convertir su región en un espacio de liderazgo, en particular, "de seguridad y defensa".

Para ello, sin embargo, los bálticos aún precisan de cooperaciones como la declaración conjunta que Michal firmó con Zelenski para una mayor colaboración en materia de defensa o el acuerdo que presentó el primer ministro letón, Andris Kulbergs, cuyo país firmó con Ucrania un acuerdo sobre drones.

Según Kulbergs, dicho acuerdo permitirá a su país acceder a tecnología, a conocimientos técnicos y a la coproducción de sistemas además de contar "con especialistas militares sobre el terreno en Letonia".

Así, Letonia trata de mejorar sus defensas aéreas, puestas a prueba por los drones de la guerra de Ucrania que en las últimas semanas han entrado en su espacio aéreo.

El lunes aviones de la OTAN en la región derribaron en el espacio aéreo letón un dron que había sido desviado hacia el interior de ese país báltico por la guerra electromagnética rusa.

Ante el problema que representa la entrada de esos artefactos en el espacio aéreo en los países cercanos a Ucrania, Zelenski presentó la disponibilidad de Kiev para cooperar en labores de neutralización de drones.

"También estamos listos para hacer esto con nuestros buenos y cercanos socios", dijo Zelenski tras aludir a que su país ya cuenta con acuerdos sobre drones con naciones de Oriente Medio atacadas con esos sistemas por Irán en represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.