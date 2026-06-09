México duplica a 596 millones de dólares su seguro para catásfrofes

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este martes que el instrumento busca ampliar la capacidad del Estado para proteger el patrimonio público y atender de forma oportuna a la población afectada por desastres naturales.

La cobertura tendrá vigencia del 5 de junio de 2026 al 5 de mayo de 2027 y abarcará todo el territorio nacional ante sismos, erupciones volcánicas, huracanes e inundaciones de severidad media alta.

El seguro, detalló Hacienda, se compone de un Fondo de Administración de Pérdidas por 400 millones de pesos (22,9 millones de dólares) y un seguro paramétrico de 10.000 millones de pesos (573,8 millones de dólares), diseñado para activar una respuesta financiera ante catástrofes de alta severidad.

La aseguradora será la firma paraestatal de seguros Agroasemex, S.A.

Hacienda señaló que esta póliza forma parte de una estrategia más amplia de gestión de riesgos que incluye los seguros patrimoniales de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el Bono para Catástrofes y recursos presupuestales del Ramo 23 destinados a atender daños por fenómenos naturales.

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El anuncio ocurre después de un año marcado por eventos climáticos que elevaron los pagos del sector asegurador privado.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reportó que, entre enero y octubre de 2025, las compañías cubrieron poco más de 8.004 millones de pesos (459,3 millones de dólares) por siniestros relacionados con lluvias, inundaciones y otros riesgos hidrometeorológicos, un aumento del 21 % frente a todo 2024.

Solo las precipitaciones asociadas a una baja presión en el Golfo de México, entre el 7 y el 11 de octubre, provocaron 7.134 siniestros y daños estimados por 4.473 millones de pesos (256,7 millones de dólares).

De ese monto, el 85 % correspondió a viviendas, comercios e infraestructura federal, y el 15 % restante a vehículos afectados.

Otro fenómeno relevante de 2025 fue el huracán Erick, que tocó tierra el 19 de junio como categoría 3 en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, sur de México, con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de 250.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) documentó que en el Pacífico se formaron 18 ciclones con nombre, de los cuales 10 alcanzaron fuerza de huracán.