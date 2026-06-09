Patti LuPone: "EEUU debería exportar su cultura en lugar de gastar dinero en el Ejército"

"Es una tragedia, y me rompe el corazón", lamenta en una entrevista con EFE la intérprete, que este miércoles abrirá en el Teatro del Soho de Málaga una gira por España para ofrecer su concierto 'Songs from a Hat'.

"No he escuchado nada de la vida americana desde (la Presidencia de Barack) Obama. Hacíamos conciertos en el Ala Este (de la Casa Blanca), en las dos administraciones Bush y en la administración Obama, pero ahora está destruida. Las artes en mi país no están apoyadas en absoluto", añade.

Asegura que, como actriz, siempre se ha sentido "como una ciudadana de tercera clase", y al preguntársele por la salud actual del teatro musical en Broadway, admite que es "difícil contestar esa pregunta".

"Hay una cantidad enorme de talento en los escenarios. Estoy emocionada, pero deseo que, en nuestro país, los productores apoyen a los jóvenes autores y compositores. Hay mucho talento que nunca verá la luz del día, por desgracia, porque (el musical) es demasiado caro".

A sus 77 años y tras más de medio siglo de carrera, cree que mantiene la motivación y la ilusión gracias a que es "italiana", asegura en referencia a sus raíces. "Tengo energía, me encanta y nací para hacerlo".

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Aunque ha trabajado también en el cine y la televisión, no duda al afirmar que el teatro "es el medio de los actores", porque se recibe una "respuesta directa" del público.

"Cuando haces una película, se termina, puede pasar un año antes de que nadie la vea y ya has pasado a otro proyecto. Te desconectas del público cuando estás rodando. Yo uso al equipo de rodaje y, si siento que estoy llegando al equipo, siento que voy a llegar al público. Pero es difícil no tener esa respuesta directa".

De los musicales que ha hecho, el que cambió su carrera fue 'Evita'. "Hizo de mí una estrella, aunque fue muy controvertido por su apoyo a los nazis. El público lo hizo un éxito, pese a que el espectáculo y yo recibimos críticas terribles. En Los Ángeles, San Francisco o Nueva York, el público se preguntaba quién era Evita, y se obsesionaron con ella".

"También hizo descubrir a la gente en Broadway que ellos no habían inventado el musical, porque los directores musicales eran británicos", añade.

Otro título de su trayectoria es 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', la adaptación al musical de la película de Pedro Almodóvar.

LuPone recuerda que, al afrontar este trabajo, vio "todas las películas" del director español y éste asistió a una de las primeras lecturas del guion. "Me encanta él y su trabajo, es singular", resalta la actriz, que espera que el cineasta acuda a su concierto de Madrid, el 15 de junio.

A los jóvenes que están empezando en el género del musical les aconseja, sobre todo, "estudiar". "Hay mucho talento en América en el teatro y estoy emocionada, especialmente por los bailarines, es increíble".

"¿Pero conocen la historia de lo que están haciendo? Hay gente que no sabe quiénes son Gwen Verdon y Chita Rivera. Les diría que, si realmente quieren hacerlo, conozcan la historia del teatro musical y estudien. Porque lo que mucha gente no sabe es que requiere un músculo particular, un compromiso y un sacrificio para hacer ocho funciones a la semana. Ese es el gran consejo".

LuPone no tiene ningún papel que vea como una asignatura pendiente y solo quiere continuar trabajando: "A veces me pregunto qué haría si no hiciera esto más, y no tengo nada. Este ha sido mi hobby y mi vida. Lo que quiero es continuar".