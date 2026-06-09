Pete Hegseth viajará a Guantánamo para reunirse con tropas estadounidenses

El viaje forma parte de una gira de supervisión de las operaciones militares en la región y de contacto directo con las fuerzas desplegadas, en un momento de refuerzo de la presencia estadounidense en el Caribe y Oriente Medio, según informó el Pentágono.

No consta que el secretario de Guerra haya visitado previamente la base de Guantánamo desde que asumió el cargo en 2025, según la información disponible.

Luego de su viaje a la base, Hegseth se dirigirá a Florida donde tendrá reuniones con los altos mandos del CENTCOM, en medio de una nueve serie de intercambio de fuego con Irán en Oriente Medio y una creciente tensión sobre Cuba.

Este tipo de desplazamientos forman parte de su agenda habitual de supervisión de tropas, con visitas periódicas a bases militares dentro y fuera de Estados Unidos para mantener contacto directo con los mandos y el personal desplegado.

La visita se produce una semana después de que la Administración estadounidense anunciara nuevas sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y otros altos cargos del Gobierno de La Habana, en respuesta a la situación de derechos humanos en la isla.

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Desde el inicio del año, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha endurecido su política hacia Cuba, con nuevas restricciones económicas y diplomáticas y un aumento de la presión sobre el Gobierno cubano, principalmente con un bloqueo petrolero que inició tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas el pasado 3 de enero.