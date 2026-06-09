Ricky Martin, Calamaro, Caifanes y Beéle lideran cartel de Festival Cordillera de Bogotá

El festival, que reivindica "los sonidos que han recorrido" América "de extremo a extremo", contará además con la participación de los puertorriqueños Kany García, Cultura Profética y Draco Rosa; el dominicano Vicente García, y los colombianos Grupo Niche, Bonka, Diamante Eléctrico, Poligamia y Andrés Cepeda, que cantará los dos días del evento.

"Este año rendimos homenaje a las aguas del sur, cuyos caminos milenarios llevaron instrumentos, bailes y canciones a través del continente, por eso, El Futuro Es Latino", añadieron los organizadores en un comunicado.

Igualmente saldrán a la tarima los mexicanos Panteón Rococó, Fobia y Ed Maverick, así como los argentinos Dread Mar I, Miguel Mateos, Tan Biónica, y los españoles Mago de Oz y Jarabe de Palo, que tendrá como cantante invitado al puertorriqueño Pedro Capó, quien rendirá un homenaje al fallecido líder de la banda, Pau Donés.

"Más leyendas y nuevos soles latinoamericanos se unirán a esta gran celebración el 12 y 13 de septiembre en Bogotá para una nueva edición del Festival Cordillera. Porque mientras el mundo sigue intentando entendernos, nosotros seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer: cantar, bailar, sudar, brindar y abrazarnos bajo las mismas canciones. El sur siempre sube", agregaron los organizadores.