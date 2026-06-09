Sindicatos piden salida de rectores electorales y un cronograma para comicios en Venezuela

"¡Elecciones ya!", gritaban los manifestantes desde las afueras del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el centro de Caracas.

"Queremos que el CNE, como ente rector del poder electoral, se pronuncie definitivamente con un cronograma electoral y si no cumple con sus funciones, entonces vamos a exigir la renuncia definitiva (...) de todo el cuerpo de rectores", indicó a la prensa Estela Romero, miembro de la Coalición Sindical Nacional.

La sindicalista criticó que cinco meses después de la captura de Maduro no se haya cumplido con la convocatoria a unas elecciones para elegir a su sucesor, y remarcó que el próximo 3 de julio se vence el período del "interinato".

Los sindicatos, que protestaron la semana pasada frente a la Embajada de Estados Unidos, esgrimen el artículo 234 de la Constitución, que establece que las faltas temporales o absolutas del presidente de la República serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por el mismo periodo de tiempo.

Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y asumió como presidenta encargada tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que eludió la fijación de plazos electorales y dejó en manos "de otros órganos del Estado" la calificación jurídica de la ausencia del mandatario depuesto.

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El Legislativo, controlado por el chavismo, no se ha pronunciado al respecto; solo juramentó a Rodríguez como mandataria encargada el 5 de enero, dos días después de la operación militar ordenada por Donald Trump que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

"Queremos la destitución de todos esos rectores criminales que se burlaron de la necesidad del pueblo venezolano (...) Hoy como juventud, como coalición, como estudiante, pero ante todo como venezolanos, exigimos un cronograma electoral que nos lleve a unas elecciones en las cuales los resultados sean respetados", insistió, por su parte, Alexander Rodríguez, alumno de la Universidad Bolivariana, una institución ligada al chavismo.

Asimismo, llamó a Estados Unidos a "cumplir con los pasos necesarios" para unas elecciones "libres con observación internacional".

El pasado miércoles, cuando se cumplieron los cinco meses de la captura de Maduro durante un ataque militar, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, urgió a establecer "lo antes posible" las condiciones para la celebración de elecciones en Venezuela, incluida la creación de una nueva autoridad electoral.