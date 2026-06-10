Detenidos en España 12 miembros de Dominican Don´t Play por organización criminal

Según informaron este miércoles las fuerzas de seguridad, se trata de un grupo "tremendamente activo", involucrado presuntamente en múltiples enfrentamientos con bandas rivales como Black Panther y Trinitarios.

Siete de los apresados cumplen ya prisión provisional por orden del juez encargado del caso.

La investigación comenzó hace varios meses cuando los agentes especializados en grupos juveniles y violentos detectaron un incremento importante de la actividad de la organización en distritos de la ciudad de Zaragoza (noreste), así como un aumento significativo del número de miembros del grupo.

Según los agentes, la organización estaba muy cohesionada y estructurada, con un claro reparto de tareas, y se habían ido asentando progresivamente en varias partes de la ciudad, con gran influencia entre los jóvenes de esos barrios.

Los investigadores pudieron constatar que las fuentes de financiación de este grupo era principalmente el narcotráfico y los delitos contra la propiedad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, la Policía efectuó dos registros domiciliarios, en los que fueron incautadas armas blancas y otros instrumentos peligrosos, armas de fuego simuladas, sustancias estupefacientes y útiles destinados al tráfico de drogas, varios vehículos de movilidad personal y dispositivos tecnológicos.