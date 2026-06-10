Diputada británica denuncia que organizaciones benéficas financian asentamientos israelíes

Ward dijo en X que financiar estas colonias, consideradas ilegales bajo la legislación internacional, "no es una actividad benéfica sino extremista" y señaló que esos donativos seguramente reportaron a las entidades emisoras desgravaciones fiscales por valor de 4,8 millones (5,6 millones de euros) de dinero público.

El periódico 'The Guardian' recoge hoy la carta remitida por la parlamentaria al regulador británico, en la que pide eliminar del registro nacional de actividades benéficas a esas organizaciones, que incluyen Kasner Charitable Trust (KCT) y UK Toremet.

Las dos habrían donado conjuntamente -siendo la segunda intermediaria- alrededor de 5,7 millones de libras (6,61 millones de euros) a la escuela religiosa Bnei Akiva Yeshiva, situada en Susya, en la Cisjordania ocupada por Israel.

Ward, antigua directora ejecutiva de la ONG Asistencia médica para palestinos, explicó que los investigadores que examinaron documentación en inglés y hebreo descubrieron además que KCT había financiado una yeshivá en la ciudad palestina de Hebrón.

Asimismo, UK Toremet presuntamente donó en 2022 38.479 libras (44.637 euros) a Regavim, un grupo extremista favorable a los colonos que apoya la demolición de viviendas palestinas, y sobre el que la Unión Europea ha impuesto sanciones.

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"Cualquier actividad que apoye el mantenimiento y la expansión de los asentamientos israelíes -como la financiada por estas 32 'organizaciones benéficas'- es extremista y no beneficia a los ciudadanos del Reino Unido. Además, corre el riesgo de contribuir material y financieramente a violaciones del derecho internacional", sostuvo la diputada en la misiva.

Un portavoz de UK Toremet dijo a 'The Guardian' que la Comisión de Beneficencia había concluido que la organización cumple actualmente con la legislación vigente. KCT declaró por su parte que sus donaciones tenían fines educativos y que habían sido autorizadas por el regulador.

La Comisión de Beneficencia aseguró a su vez al diario que estudia los "graves asuntos" planteados por Ward.

La ministra de Exteriores, Yvette Cooper, anunció el martes sanciones contra seis entidades y un individuo vinculados a la violencia de colonos israelíes contra palestinos en los territorios ocupados.

Además, dijo que el Gobierno recomienda "firmemente" a las empresas británicas no hacer negocios con los asentamientos ilegales promovidos por Israel, aunque no llegó a prohibir esas actividades comerciales, como le pide un tercio del grupo parlamentario laborista.