Egipto pide acelerar funcionamiento del consejo de los países del mar Rojo ante la crisis

"Nos estamos centrando en activar un consejo de los países del mar Rojo, para activarlo lo antes posible, al ser una misión exclusiva para estos países", dijo Abdelaty en rueda de prensa en El Cairo junto a su homólogo eritreo, Osman Saleh.

El jefe de la diplomacia de Egipto no ofreció más detalles sobre los avances al respecto del llamado Consejo de Estados Árabes y Africanos Ribereños del Mar Rojo y del Golfo de Adén, que fue creado en 2020 para coordinar la seguridad marítima y el comercio pero cuyo funcionamiento no ha despegado por las numerosas crisis en la región.

Los ocho países que conformarían este bloque son Egipto, Arabia Saudí, Jordania, el Yemen, Yibuti, Eritrea, Somalia y Sudán.

Abdelaty hizo este llamamiento después de que los rebeldes hutíes del Yemen volvieran a imponer un bloqueo parcial del mar Rojo en defensa de Irán y en un momento en el que el tránsito por el estrecho de Ormuz sigue restringido tanto por Washington como Teherán.

Egipto ha reiterado en numerosas ocasiones que la gobernanza del mar Rojo debe limitarse exclusivamente a los Estados ribereños, tras oponerse de manera categórica a la militarización de la vía marítima tras la crisis desatada con el inicio de la guerra de la Franja de Gaza en octubre de 2023.