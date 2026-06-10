El euro baja tras la nuevas amenazas de Trump a Irán

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1555 dólares, frente a los 1,1563 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1539 dólares.

Los precios de consumo subieron en EEUU en mayo un 4,2 % interanual, un máximo de tres años (3,8 % en abril) y la subyacente, que excluye los alimentos y la energía, subió un 2,9 % interanual.

Estas cifras apuntalan las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) subirá sus tipos de interés pero no afectaron mucho al tipo de cambio del euro y el dólar.

Los mercados ya han descontado que el BCE subirá el jueves sus tipos de interés a los depósitos bancarios en 25 puntos básicos, hasta el 2,25 %, y prestarán atención a las declaraciones de la presidenta, Christine Lagarde, para ver si la entidad volverá a incrementarlos a lo largo del año.

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Trump dijo en su red social Truth Social que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo y que ahora "tendrán que pagar las consecuencias".

El precio del petróleo volvía a subir hasta 93,4 dólares, casi un 2 % más que el martes, y las bolsas cayeron tras las amenazas de Trump.

Anteriormente EEUU e Irán intercambiaron ataques militares e Israel bombardeó el sur del Líbano.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1533 y 1,1572 dólares.