El mayor apagón de este miércoles en Cuba dejará un 68 % de la isla a la vez sin energía

El país caribeño vive una profunda crisis energética hace dos años y agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU. El Gobierno de la isla ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es "crítica".

Según un informe esta jornada de la estatal Unión Eléctrica (UNE), dependiente del Ministerio de Energía y Minas, en La Habana los apagones llegan hasta las 42 horas, y en varias zonas de la capital cubana han superado las 25 horas continuas.

La medida de Washington, que ha sido calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional, ha ocasionado una parada casi total de la economía en la isla y azuzado el descontento social, especialmente en la capital, con protestas pacíficas diariamente, quemas de basura en las calles y cacerolazos.

La UNE, prevé para el horario de mayor demanda (tarde-noche) de este miércoles una capacidad de generación de 990 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.000 MW.

De esta forma -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.010 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.040 MW.

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La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU.

Las obsoletas centrales termoeléctricas de Cuba, responsables del 40 % del mix, fueron construidas en su mayoría durante las décadas 60 y 70 del siglo pasado y con un déficit crónico de inversiones y mantenimientos; sufren frecuentes averías.

Consecuencia de ello, en esta jornada, diez de las 16 unidades de generación del país se mantienen sin aportar energía. Esta fuente se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. La presión de EE.UU. obligó a pararlos por falta de materia prima desde enero. El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diariamente para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional.