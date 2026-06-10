El Mercado del Cine del Festival de Cannes tendrá a Grecia como país de honor en 2027

"Esta distinción celebra el notable auge de Grecia como uno de los principales centros audiovisuales de Europa y reconoce su creciente influencia en el panorama cinematográfico y audiovisual mundial, impulsada por una nueva generación de creadores, un sector de la producción en rápida expansión y un firme compromiso con la colaboración internacional", detalló el Marché du Film en un comunicado.

En particular en la última década, con el éxito de cineastas como Yorgos Lanthimos que han dado a conocer mundialmente el cine griego contemporáneo, el Marché du Film resalta que Grecia se ha convertido en un "centro creativo vibrante", y, a la vez, también se ha reforzado como destino de rodajes, gracias a programas de incentivos, a un robusto ecosistema de producción y a su diversidad de localizaciones.

"En la actualidad, el sector audiovisual griego aporta 1.900 millones de euros a la economía nacional, genera aproximadamente 44.000 puestos de trabajo y cuenta con cerca de 3.000 empresas activas en los ámbitos de la producción, la posproducción, la animación y los servicios creativos relacionados", precisa el comunicado.

La designación como país de honor celebra también que la nación europea -que sucede a Japón como invitado de honor en la edición de 2026, que tuvo lugar en mayo pasado- ha tenido una presencia de larga trayectoria en el mercado.

"Con el notable impulso que experimenta hoy en día su industria cinematográfica y audiovisual, Grecia encarna el espíritu de creatividad, apertura y colaboración internacional que el Marché du Film pretende celebrar a través de su iniciativa País de Honor", declaró en el comunicado Guillaume Esmiol, director ejecutivo del Marché du Film.

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La edición 2027 se celebrará del 11 al 19 de mayo, durante la edición 80 del Festival de Cannes, que por su parte se desarrollará entre el 11 y el 22 de mayo.