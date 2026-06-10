Elevan a 17 los muertos en el sur del Líbano tras nuevos ataques aéreos israelíes

Según el medio oficial, los ataques contra Tiro y sus alrededores causaron hasta el momento 15 muertos y 15 heridos, mientras que otras dos personas murieron en Sidón, elevando hasta 17 la cifra de fallecidos hasta el momento.

La localidad próxima a Tiro más castigada fue Tayr Debba, donde fallecieron nueve personas y otras siete resultaron heridas después de que aviones de combate y drones israelíes lanzaran nueve ataques contra la zona, donde los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros en busca de posibles víctimas y desaparecidos.

Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas en Deir Qanoun al Nahr, mientras que otra persona falleció y cinco más resultaron heridas en un ataque contra el barrio de Al Masaken al Shaabiya, zona residencial densamente poblada ubicada en la periferia de Tiro.

La ANN también informó de un bombardeo aéreo israelí contra la localidad de Majdal Zoun y de un ataque contra Siddiqin que causó la muerte de dos personas y la destrucción total de varias viviendas.

Por otra parte, en la ciudad meridional de Sidón, dos personas murieron cuando un dron impactó contra un automóvil en las inmediaciones de Bawaba al Fawqa, importante vía y zona muy conocida frente a la Arquidiócesis de Sidón.

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El ataque provocó una fuerte explosión que pudo escucharse en distintos puntos de la ciudad y desencadenó un incendio que se propagó a varios vehículos estacionados, lo que obligó a la intervención de ambulancias, bomberos y equipos de Defensa Civil.

Además de los ataques con víctimas mortales, el Ejército israelí bombardeó otras localidades del sur del país, entre ellas Qalila, Mansouri, Zibqin, Tayr Harfa y la zona de Wadi Hassan.

En Deir Mimas, varios proyectiles impactaron en el jardín de una vivienda y en las afueras de la localidad, cerca del río Litani, sin causar víctimas.

Estos ataques se producen en un contexto de escalada de violencia que persiste desde el inicio de la ofensiva israelí contra el Líbano el pasado 2 de marzo.

Según el Ministerio de Salud Pública libanés, la ofensiva israelí ha dejado hasta el momento 3.666 muertos y más de 11.321 heridos en el Líbano en medio de una violencia que continúa pese al alto el fuego en vigor desde finales de abril.