Erdogan asegura que las acciones de Israel en Siria y Líbano amenazan también a Turquía

El mandatario turco describió al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como un "niño mimado" por el resto del mundo y una "fuente de problemas" y una "fábrica de disturbios".

"Los ataques de Netanyahu y su red asesina contra Siria y Líbano no solo amenazan a estos dos países hermanos, sino que han llegado hasta el punto de ser una amenaza para Turquía", dijo Erdogan en un discurso en el Parlamento, transmitido en directo por la cadena NTV.

"La seguridad de Turquía no empieza en Hatay (en la frontera turco-siria) sino en Alepo, en Damasco; empieza en Beirut. No permitiremos hechos consumados en estos países hermanos, no pasaremos por alto los ataques a nuestros hermanos", agregó.

Turquía, que hasta 2023 mantenía relaciones estables con Israel, es ahora uno de los países más críticos con las operaciones militares israelíes contra Irán, la milicia chií libanesa Hizbulá y el grupo integrista Hamás en la franja de Gaza.

Al mismo tiempo, el Ejército turco ocupa unos 10.000 kilómetros cuadrados del norte y noreste de la vecina Siria, con el objetivo de impedir acciones armadas de grupos kurdos.

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Dirigiéndose directamente a Israel, Erdogan agregó: "Vemos muy bien qué es lo que estáis persiguiendo. Nos damos perfectamente cuenta de cuál es el objetivo final del delirio de la Tierra Prometida. Y con la ayuda de Dios, nunca lo permitiremos".

Por otra parte y en aparente referencia a la alianza de Chipre con Israel, Erdogan criticó también a "las entidades minúsculas con ambiciones superiores a su tamaño que se suben al barco de Israel y hacen de subcontrata del sionismo, buscando sueños imposibles en el Mediterráneo oriental".

"Nadie debería correr tras aventuras, nadie se debería subir a la cola de la red asesina de los sionistas. Si alguien se propone menguar los derechos de Turquía y de los turcos de Chipre en el Mediterráneo oriental, que sepa que nuestra respuesta será muy clara, muy dura", concluyó el presidente turco.

Turquía ocupa desde 1974 con decenas de miles de soldados el norte de Chipre, cuya parte sur (greco-chipriota) forma parte de la Unión Europea (UE) desde 2004.

En 1983 Ankara creó la llamada "República Turca del Norte de Chipre", un ente que no ha sido reconocido por ningún país del mundo, con excepción de la propia Turquía.