Estados Unidos profundiza con Asia Central su cooperación en materias primas estratégicas

"La región de Asia Central posee una importante base de recursos minerales, un creciente potencial industrial y una ubicación geográfica estratégica entre los principales mercados mundiales", señaló el ministro kazajo de Industria y Construcción, Yersain Nagasbáyev.

El representante añadió que Kazajistán, por su parte, considera el sector de los minerales estratégicos una prioridad clave para su política industrial a largo plazo, y "comprende una base de más de 9.500 yacimientos, incluidos más de 100 que contienen metales y tierras raras".

"Kazajistán está interesado no solo en la exportación de materias primas, sino también en el desarrollo de empresas conjuntas, la transferencia de tecnología, la creación de centros conjuntos de investigación e ingeniería y la formación de personal técnico y de ingeniería", añadió el ministro kazajo.

Por su lado, Gor recordó que el año pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que "Asia Central no recibe injustamente la atención que merece".

Asimismo, señaló que los últimos seis meses, desde la firma del importante memorando de entendimiento en noviembre del año pasado en Washington, han sido muy fructíferos tanto para Kazajistán como para Estados Unidos.

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Resaltó la importancia de mantener un diálogo activo y una cooperación práctica en todo el espectro de las agendas bilaterales y regionales. Además, subrayó la importancia de los minerales estratégicos en la actualidad.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea están dispuestos a apoyar y beneficiarse de la extracción de metales de tierras raras en Kazajistán y otros países de Asia Central para diversificar sus fuentes de suministro y reducir su dependencia de China. Por lo tanto, una dependencia del 90% de una sola fuente de materias primas es significativa, según expertos europeos y estadounidenses.

Tanto la UE como Estados Unidos esperan que Kazajistán y los países de Asia Central en su conjunto se conviertan en una alternativa a China.

Según datos oficiales, Kazajistán ocupa el sexto lugar en el mundo en términos de recursos naturales y el décimo en producción mineral total.

El país lidera el mundo en reservas de tungsteno y ocupa el segundo lugar en uranio y cromo. Ocupa el cuarto y quinto lugar en reservas de manganeso, plata, zinc y plomo, respectivamente. La república también posee yacimientos de metales de tierras raras, como rubidio, cesio, litio y berilio.

Según datos gubernamentales, Kazajistán produce 16 de los 30 metales de tierras raras más importantes, y con inversión y tecnología avanzada, esta lista podría ampliarse con nueve más.

Al margen del evento, el director de la empresa kazaja Aurora Minerals Group, Said Sultánov, comentó que “Rusia, Europa y China participan activamente en la exploración geológica de Kazajistán, por lo que la entrada de los estadounidenses, por el contrario, solo mejora nuestra competitividad en el mercado”.

La reunión tuvo lugar en el marco del Diálogo multilateral C5+1 sobre minerales estratégicos, y en su relación Estados Unidos ya firmó un memorando para la cooperación con Kazajistán en noviembre de 2025.

Ese mismo día se firmó otro acuerdo con Cove Capital sobre los yacimientos de tungsteno de North Katpar y Upper Kairakty.